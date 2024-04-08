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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 11:26
Şark dönüşü İstanbul

İstanbul?da görev sürem dolmadan eşimin tayinin şarka çıkması ile gitsem şarka? şark süresi bitiren sonra İstanbul?a çıkar mı tayin zorunlu hizmet süresini bitemedipim için çıkar mı tekrar


Izk3435
Şef
08 Nisan 2024 12:11

devrem bildiğim kadarıyla görev süresini doldurmayıp giden geri geldi bi kaç arkadaş vardı şarka gidip geri verdiler ha şöyle de birşey var tanıdığım bi kaç kişi de istanbul'da 3 yıl çalışıp şarka gitti ordan bi daha geri dönemden istedikleri yere döndü dayıları mı vardı şanslarına mı denk geldi bilemem sen bi git burdan dönüşte inşallah geri dönmezsin

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