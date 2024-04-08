İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


08 Nisan 2024 12:10
Çıktım sokağa

Çıktım sokağa

Merdivenleri tek indim, çıktım sokağa

Aklımda bir hâl ''' ocağı açık unutma''

_

Sol iç cebim (şimdilerde çantam) dolu bu eşyalarla

Koku şişesi, tarak, sürme (surmedanlıklı)

_

Daha neler varsa saymayı unutma,

Misvak,makas, ve saç için ayraç (toka,)

_

Sokağa çıkarken barış bu yedisini unutma

İşe dahi gitse. Bu yedisini unutma

_

Bakkalada gitsen bu yedisini unutma

Peygamberimiz öyle yapardı

_

Cihada dahi gitse bu yedisini unutmazdı

Yanından hiç ayrmazdı.

_

Ayşe Ra annemizde. rivayet edildiğine göre peygamber bu yedi eşyayı yanından hiç ama hiç ayırmazdı. Kaynak . Buhara gönüllüleri YouTube kanalı şemaili şerif dersleri

Barış Sağlam


Barissaglam
Aday Memur
08 Nisan 2024 12:11

Aynayı yazmayı unutmuşum.... Aynada var.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İzlemeye Değer Film ÖnerileriSon Kelimeyi Alıp Başa KoyalımBaşlar mı sözüne sohbetçiOzanlardan seçkiler...MonologlarımÇıktım sokağa

Sözlük

Bayram hazırlığı 1 Testament:The Story of Moses 1 yozgat 1 termofil 1 parazit 1 van 2 bel küreği 1 çiçeğin var mı derdin var 3 termopila muharebesi 1 ameliyat 1

Son Haberler

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, Gazzeli mazlumların en güçlü destekçisidirBakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama30 Günlük İzne Ne Zaman Hak Kazanılır?Bir kardeş doğduğu mahalleye, diğer kardeş doyduğu mahalleye muhtar olduKamu ihale sözleşmelerinde 'yeşil çimento' kullanımı teşvik edilecek

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri