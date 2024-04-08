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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 12:14
Bayramda yapılan görev nedeniyle izinli sayılmak

Bürocu Grupcu ayrımı yapılmadan Teşkilatın yarısı Ramazan Bayramında Diğer Yarısı Kurbannayramında izinli olsun. Yıllık izinden düşmesin.


cimbom6028
Şef
08 Nisan 2024 12:44
en mantıklısı bayramda kaç gün fazla çalışma yaptın diyelim 4 gün 8 gün olarak senelik iznine eklesinler

kripto1982
Şube Müdürü
08 Nisan 2024 12:51
Arkadaşlar tek çözüm fazla çalışmanın karşılığının ücret olarak ödenmesidir, her birimin idari bürosunfa kimin ne kadar fazla calstğı kayıtlı, onun için adalet ancak para ile olur.

bzbybzby
Aday Memur
08 Nisan 2024 12:51
bence bunları buraya yazmak yerine egm ye dilekçe şeklinde yazın, olumlu yada olumsuz en azından cevap alırsınız burada biraz anlamsız kalıyor

Brse
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:03

Yazmaya gerek yok..cevap kesin olumsuz :)

bzbybzby, 1 saat önce
bence bunları buraya yazmak yerine egm ye dilekçe şeklinde yazın, olumlu yada olumsuz en azından cevap alırsınız burada biraz anlamsız kalıyor
Toplam 4 mesaj

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