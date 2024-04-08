Bayramda yapılan görev nedeniyle izinli sayılmak

Arkadaşlar tek çözüm fazla çalışmanın karşılığının ücret olarak ödenmesidir, her birimin idari bürosunfa kimin ne kadar fazla calstğı kayıtlı, onun için adalet ancak para ile olur.

Arkadaşlar tek çözüm fazla çalışmanın karşılığının ücret olarak ödenmesidir, her birimin idari bürosunfa kimin ne kadar fazla calstğı kayıtlı, onun için adalet ancak para ile olur.