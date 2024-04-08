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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Nisan 2024 12:23
Göreve başlama haziran tarım bakanlığı

2022/8 atamasında 945 kişi 1 ayda anca iş başı yapmış bu alımda 5500 kişininki mantıken 15 nisan pazartesi imkansız oluyor en az mayıs ortası gibi sizin duyumlarınız ne sağlık bakanlığı 20 günde işe başlattı 30 bin kişiyi

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