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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


08 Nisan 2024 12:49
Spor ve mülakat ne zaman olur?

Merhaba 15 nisan pazartesi günü kıl dönmesi ameliyatim var. İyileşme süreci 2 ila 4 hafta arası spor mülakatları tahmini ne zaman olur? Haziran başına kadar uzarsa yetişebilirim gibi..

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