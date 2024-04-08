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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 13:06
Personel yetersizliği nedeniyle şarka gidememek

Şark görevini tamamladık. Batıda tatil ilçesinde görev süresinide tamamladık. Gitmek için defalarca dilekçe verdik. Hepsine olumsuz cevap geldi. Gitmek isteme nedenimiz ; evin artık durumu çok kötü rutubet, akması, ısınması vs. kiralar 30 binden başlıyor başka eve geçmemiz de imkansız.Hastane,ısınma (doğalgaz yok)birçok neden var. Lojman yetersiz 5 senedir sıra gelmedi. İş yükünü saymıyorum izinler 3-5 gün verirlerse şükrediyoruz. Artık aile düzenimiz harap oldu. Bir 6-7 sene daha 2. şark gelene kadar zorla tutacaklar. Resmen durum bunu gösteriyor. Gönüllü şark verdik oda imkansız personel yetersiz diye göndermiyorlar. Bu durumda ne yapılabilir ?


Anderson1
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:20

Hangi il devrem


Brse
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:00

Bu meslek iyice yapılmayacak hale geliyor

Toplam 2 mesaj

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