Çokk Dikkat yeni çıkan dolandırıcılık tezgahı

Instagram da bir bayan profili olan işletme hesabı olan bir kişi ekledi beni merhaba yazdı merhaba yazdım sonra burda yoğunum watsaptan yazarsın dedi slm yazdım hemen kopyala yapıştır oldupu belli olan bir mesaj yazıldı şunu yazdı

*Kendini tanıtırmısın evlimisin bekarmısın ?Bende 17 yaşındayım sonuçta akıl yaşta değil bastadir olgun insanlarla arkadaşlık kurmak beni daha mutlu ediyor senin için bir sakıncası yoksa tabi benim içinde sakıncası yoktur canım 🥰🥰

Bende şaşkın şekilde 17 mi yazdım hemen ses attı duştaydım video çekmiştim onu izliyodum demiş ve hemen video attı ben şok emojisi attım benden fotoğraf istedi k.b dedim ses attı hadi lütfen dedi defalarca ısrarla yazmadım anladım bunda bir oyun olduğunu .. ilerleyen saatlerde bir ses kaydı atıldı erkek sesi senle görüşecez yakanı bırakmayacam göreceksin sen falan filan. Bu işin içinde Oyun olduğunu anlayınca engelledim Sabah oldu watsaptan bir avukat mesaj yazdı

av. y.mert.değirmenci adında biri profil fotosunda avukat Cübbeli biri şunları yazmış bana 😊