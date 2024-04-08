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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 13:23
Çokk Dikkat yeni çıkan dolandırıcılık tezgahı

Instagram da bir bayan profili olan işletme hesabı olan bir kişi ekledi beni merhaba yazdı merhaba yazdım sonra burda yoğunum watsaptan yazarsın dedi slm yazdım hemen kopyala yapıştır oldupu belli olan bir mesaj yazıldı şunu yazdı

*Kendini tanıtırmısın evlimisin bekarmısın ?Bende 17 yaşındayım sonuçta akıl yaşta değil bastadir olgun insanlarla arkadaşlık kurmak beni daha mutlu ediyor senin için bir sakıncası yoksa tabi benim içinde sakıncası yoktur canım &#129392;&#129392;

Bende şaşkın şekilde 17 mi yazdım hemen ses attı duştaydım video çekmiştim onu izliyodum demiş ve hemen video attı ben şok emojisi attım benden fotoğraf istedi k.b dedim ses attı hadi lütfen dedi defalarca ısrarla yazmadım anladım bunda bir oyun olduğunu .. ilerleyen saatlerde bir ses kaydı atıldı erkek sesi senle görüşecez yakanı bırakmayacam göreceksin sen falan filan. Bu işin içinde Oyun olduğunu anlayınca engelledim Sabah oldu watsaptan bir avukat mesaj yazdı

av. y.mert.değirmenci adında biri profil fotosunda avukat Cübbeli biri şunları yazmış bana &#128522;


Seeyoucry
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:25

Merhabalar ÇANAKKALE Kamu hukuk bürosundan ( Av.Y Mert Değirmenci ) ben davacı Selin İlkeli ile yaşamış olduğunuz münasebetten ötürü sizinle görüşüyorum kendisinin reşit olmayan kızıyla görüşmüş olduğunuz cinsel içerikli sohbet ve mesajlar üzerine kendileri sizden şikayette bulunmuş görüşmüş olduğunuz şahıs 17 yaşında daha reşit olmadığı için bu suçlama çocuk istismar suçlamasına giriyor her ne kadar bu kız size yazsa sizi rahatsız etse bile siz 17 yaşında olduğunu öğrendikten sonra konuşmayı kesmeniz gerekmekteydi konuşmayı devam ettirip cinsel içerikli görüşme sağladığınız için bu durumda kamu sizi suçlu bulmaktadır mahkeme heyeti kararınca mahkemede belirlenecek Türk ceza kanunu anayasa maddesine göre anayasanın 143 maddesinin 13 15 kıtasına göre aile bireylerinize tebligatname gönderilip 8 ile 15 yıl arası hapis cezasi ile yargılanacaksınız burda sizin itibarlı sizin alacağınız ceza bunlar çok önemli bunlara engel olabilmeniz açısından kamunun belirlemiş olduğu uzlaştırma hakkınız mevcut eğer bu hakkınızı kullanırsanız dava dosyasından önce uzlaştırma dosyanız hazırlanır bugün şuan hazırlanıp dosya tamamen kapanır uzlaşma yoluyla dosyayı kapatmak istiyor musunuz


Seeyoucry
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:36

Şimdi karşı taraf ile uzlaşma içerisine girmemiz gerekiyor uzlaşmaya tabiler aksi takdirde bu durum sicilinizi işleyip cezaevine girersiniz uzlaşma maliyeti 44.600 TL iki tarafa da eşit şekilde bölünerek her iki taraf da 22.300 TL dosya Harç ödemesini sağlıyor ve Makbbulen uzlaşma yapılıyor elimizde fotoğraf var yazmış bende fotoğraf atmadım ki ben dedim bar elimizde yazmış üstte benim numara montajlayıp başka telefondan foto çekilmiş bu fotomontaj dedim ispatlayın elinizden geleni de yapın dedim

Sürekli haciz dosyanız mevcut gibi smsler atılıyordu çoğu kişiye yeni yöntem bu olmuş sanırım adammı öldürmüşüz 8 ile 15 yıl yıl hapis ne &#128514;&#128514;

Türk ceza kanunu anayasa maddesine göre anayasanın 143 maddesinin 13 15 kıtasına göre aile bireylerinize tebligatname gönderilip 8 ile 15 yıl arası hapis cezasi ile yargılanacaksınız burda sizin itibarlı sizin alacağınız ceza bunlar çok önemli bunlara engel olabilmeniz açısından yazmış birde anayasanın 143. Maddesi 13 . 15. Böyle bişey yok zaten şikayet edecem sen avukat isen sende göreceksin dedim elinden geleni yapmazsan insanları artık bu yollamı tuzağa çekip dolandırmaya kalkışıyorsunuz deyip engeli bastım . Bunların şebeke olduğu açık ama nasıl göze alabiliyorlar korkmuyolarmı insanlar şikayet eder die . Tamam bizim millet evli olanı var tanınmış kişisi var onları korkutup tuzağa çekebiliyorlar da ne cesaret dikkat etmek lazım


rmznx
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:42

Dolandırıcı yeni bir olay değil.


Seeyoucry
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:54

Duydunuzmu Boyle bişey daha önceden ben haciz dosyanız var falan biliyordum da böylesini şantaj la korkutmayla dolandırıcılık ilk kez karşılaştım

rmznx, 34 dk. önce

Dolandırıcı yeni bir olay değil.

Toplam 4 mesaj

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