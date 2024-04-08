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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2024 13:26
Bilgisayar Mühendisi KPSS hangi sınava girmeli?

Merhabalar,

Bilgisayar Mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim KPSS sınavına girmeyi düşünüyorum ama sınavlar konusunda hiç bilgim yok, bir alanda sınava girmeli miyim, gireceksem hangi alanda sınava girmeliyim, yoksa sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına girmem yeterli midir?

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