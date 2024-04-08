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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Nisan 2024 13:40
Zorunlu karma eğitim
bu gün ayın 8i bir haber gördüm bir okul müdürü 1 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma şuan 8 kız öğrencinin de dahil olmasıyla devam ederken bu müdür tahliye almış. Böyle bir şey yaşanmış olabilir olmayadabilir bilmiyorum. Ama haberi görmüşsünüzdür. bu tarz haberlerden çok var. bazılarında öğretmen suçsuzken iftira atılıyor. Bu durumumuz böyle iyi bunlar çürük elma diyenleri de anlıyorum. Lakin ben kızımı karma eğitim yapılan bir liseye göndermek istemiyorum. Bunun bir çok sebebi var. Ergenler tabi ki karşı cinse kendini beğendirmek için çabalayabilir makyaj yapabilir özel giyinebilir vesaire. Benim kızımda böyle yapmasa bile arkadaşları böyle yaptığında kendisini olumsuz hissedebilir. Erkeklerin sınıftaki kızlara hava atmak için derste istenmedik davranışlarda bulunduklarını ve kız meselesi yüzünden kavgaları duymuşsunuzdur. Hatta erkek meselesi yüzünden kızların kavgası bile oluyor artık. O yüzden diyorum ki karma eğitimin olmadığı liselerde olsun. isteyen oraya gidebilsin. En azından talep verilsin e devletten yeterince başvuru varsa o bölgede böyle bir imkan sağlansın. Liseler zorunlu. Açık liseye geçmek zorlaştırıldı. Akademik ilerlemeyecek öğrenciyi veli zoruyla sınıfta tutuluyor. Okullarımız çocuk bakımevine dönmek üzere.

Seeyoucry
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:03

Abla ülkede tek sıkıntı bumu sence eğitim sistemi çökmüş sen kalkıp benim kızım etkilenir diyon . Kızın içinde varsa naparsan yap ona engel olamazsın çok kötü okullarda var her gün her hafta kavga olan kız yüzünden erkek yüzünden ama efendi kız öğrencileri bir erkeğe bakmayan kız öğrencilerde var .. önce aile terbiyesi ve eğitimi şuan bence en önemli olan şey bu benim görüşüm kız aile terbiyesi almışsa kimse onu yolundan yaptıramaz.


b3rn4
Müsteşar
08 Nisan 2024 14:10

Sadece kız veya sadece erkeklere eğitim veren liseler zaten var. Çoğunluğu imam hatip ama imam hatip olmayanı da var.

Ha ama sadece erkek lisesinin ahırdan farksız olduğunu, erkeklerin kendilerine çeki düzen vermeye gerek duymadıklsrını sürekli ağızlarının bozuk olduğunu, sadece kız liselerinde de kızların birbirlerine çekemezlik yapıp sürekli yürüyen trip şeklinde kendilerine hocalara küsmeler vs gibi davranışlar olduğunu bizzat oralarda görev yapan arkadaşlardan duyuyoruz.

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