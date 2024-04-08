Zorunlu karma eğitim

bu gün ayın 8i bir haber gördüm bir okul müdürü 1 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma şuan 8 kız öğrencinin de dahil olmasıyla devam ederken bu müdür tahliye almış. Böyle bir şey yaşanmış olabilir olmayadabilir bilmiyorum. Ama haberi görmüşsünüzdür. bu tarz haberlerden çok var. bazılarında öğretmen suçsuzken iftira atılıyor. Bu durumumuz böyle iyi bunlar çürük elma diyenleri de anlıyorum. Lakin ben kızımı karma eğitim yapılan bir liseye göndermek istemiyorum. Bunun bir çok sebebi var. Ergenler tabi ki karşı cinse kendini beğendirmek için çabalayabilir makyaj yapabilir özel giyinebilir vesaire. Benim kızımda böyle yapmasa bile arkadaşları böyle yaptığında kendisini olumsuz hissedebilir. Erkeklerin sınıftaki kızlara hava atmak için derste istenmedik davranışlarda bulunduklarını ve kız meselesi yüzünden kavgaları duymuşsunuzdur. Hatta erkek meselesi yüzünden kızların kavgası bile oluyor artık. O yüzden diyorum ki karma eğitimin olmadığı liselerde olsun. isteyen oraya gidebilsin. En azından talep verilsin e devletten yeterince başvuru varsa o bölgede böyle bir imkan sağlansın. Liseler zorunlu. Açık liseye geçmek zorlaştırıldı. Akademik ilerlemeyecek öğrenciyi veli zoruyla sınıfta tutuluyor. Okullarımız çocuk bakımevine dönmek üzere.

bu gün ayın 8i bir haber gördüm bir okul müdürü 1 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma şuan 8 kız öğrencinin de dahil olmasıyla devam ederken bu müdür tahliye almış. Böyle bir şey yaşanmış olabilir olmayadabilir bilmiyorum. Ama haberi görmüşsünüzdür. bu tarz haberlerden çok var. bazılarında öğretmen suçsuzken iftira atılıyor. Bu durumumuz böyle iyi bunlar çürük elma diyenleri de anlıyorum. Lakin ben kızımı karma eğitim yapılan bir liseye göndermek istemiyorum. Bunun bir çok sebebi var. Ergenler tabi ki karşı cinse kendini beğendirmek için çabalayabilir makyaj yapabilir özel giyinebilir vesaire. Benim kızımda böyle yapmasa bile arkadaşları böyle yaptığında kendisini olumsuz hissedebilir. Erkeklerin sınıftaki kızlara hava atmak için derste istenmedik davranışlarda bulunduklarını ve kız meselesi yüzünden kavgaları duymuşsunuzdur. Hatta erkek meselesi yüzünden kızların kavgası bile oluyor artık. O yüzden diyorum ki karma eğitimin olmadığı liselerde olsun. isteyen oraya gidebilsin. En azından talep verilsin e devletten yeterince başvuru varsa o bölgede böyle bir imkan sağlansın. Liseler zorunlu. Açık liseye geçmek zorlaştırıldı. Akademik ilerlemeyecek öğrenciyi veli zoruyla sınıfta tutuluyor. Okullarımız çocuk bakımevine dönmek üzere.