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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 13:44
Tehdit ve hakaretten uzlaşılan kyok takipsizlik verilen soruşturma dosyası

Memuriyete engel mi arşiv araştırmasında çıkıyor mu

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