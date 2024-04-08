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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 13:45
polsan senelik temettüyü hesaplara ekleme yapmış
237 aylık üyeyim...geçen ay 535.000 tl olan emeklilik yardımı,,bugün verilen temettüyle beraber 560.000 tl olmuş..bu senekj temettü..25.000 tl vermiş..ilgilenen ortaklar ,hesaplarına bakabilirler

alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:50
beğenmedimm..bu enflasyonda,,yüksek faizde olmamış polsan cok düşük geldi bana....şu gün 300.000 tl paraya bankalar 12 000 faiz veriyo...çok düşük bu ortamda..

Javss
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:53
bütün sene sosyal medya hesaplarından yok şu kadar arttırdık yok bu kadar iyiyiz diye paylaşım yaptılar en az 20 bin beklerken 17 bin temettü çok saçma hak yiyen varsa Allah yanına bırakmasin

olmaz34
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:53
bu seneki temettuler bence çok yetersiz. 237 aylık üye polise bu kadar vermisse gerisini düşünemiyorum. yahu biraz eliniz açılsın artık faiz enflasyon ne durumda. hicmi değerlendiremediniz o kadar parayi dağıtın bol bol su yoklukta. zaten parası olan kazanmiyormu şu an. e sizde de yeterince var. yani olmamış bu temettu

alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:55
300 bun liraya bankalar ..aylik 12.000 ni geçik para veriyo....polsanın verdiği temettü tamamen saçmalık...meslektaşları böyle yaparakmı sandığa çekmek istiyceksi...bu şartlarda ortakları çok zor tutarlar..olmaz böyle
Javss, 23 dk. önce
bütün sene sosyal medya hesaplarından yok şu kadar arttırdık yok bu kadar iyiyiz diye paylaşım yaptılar en az 20 bin beklerken 17 bin temettü çok saçma hak yiyen varsa Allah yanına bırakmasin

siempre11
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:04

2 senedir iyi gidiyordu yine başa döndük, bu sene açıklanan temettü tam anlamıyla bir fiyasko. Geçen sene 18 bin aldım bu sene 21 vermiş. Bütün yatırım araçları uçmuşken gerçekten tam bir fiyasko.


alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:07
bu kafayla sandıkta milleti zor tutarlar..kim gelir böyle vizyonsuz sandığa..birikmiş paranın üzerine zar zor %5 ekleme yapıyo..ayıptır..günahtir..
siempre11, 12 dk. önce

2 senedir iyi gidiyordu yine başa döndük, bu sene açıklanan temettü tam anlamıyla bir fiyasko. Geçen sene 18 bin aldım bu sene 21 vermiş. Bütün yatırım araçları uçmuşken gerçekten tam bir fiyasko.

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