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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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08 Nisan 2024 13:45
Polsan senelik temettüyü hesaplara eklemiş

237 aylık üyeyim...geçen ay 535.000 tl olan emeklilik yardımı,,bugün verilen temettüyle beraber 560.000 tl olmuş..bu senekj temettü..25.000 tl vermiş..ilgilenen ortaklar ,hesaplarına bakabilirler


alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:50
beğenmedimm..bu enflasyonda,,yüksek faizde olmamış polsan cok düşük geldi bana....şu gün 300.000 tl paraya bankalar 12 000 faiz veriyo...çok düşük bu ortamda..

Javss
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:53
bütün sene sosyal medya hesaplarından yok şu kadar arttırdık yok bu kadar iyiyiz diye paylaşım yaptılar en az 20 bin beklerken 17 bin temettü çok saçma hak yiyen varsa Allah yanına bırakmasin

olmaz34
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:53
bu seneki temettuler bence çok yetersiz. 237 aylık üye polise bu kadar vermisse gerisini düşünemiyorum. yahu biraz eliniz açılsın artık faiz enflasyon ne durumda. hicmi değerlendiremediniz o kadar parayi dağıtın bol bol su yoklukta. zaten parası olan kazanmiyormu şu an. e sizde de yeterince var. yani olmamış bu temettu

alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 13:55
300 bun liraya bankalar ..aylik 12.000 ni geçik para veriyo....polsanın verdiği temettü tamamen saçmalık...meslektaşları böyle yaparakmı sandığa çekmek istiyceksi...bu şartlarda ortakları çok zor tutarlar..olmaz böyle
Javss, 2 saat önce
bütün sene sosyal medya hesaplarından yok şu kadar arttırdık yok bu kadar iyiyiz diye paylaşım yaptılar en az 20 bin beklerken 17 bin temettü çok saçma hak yiyen varsa Allah yanına bırakmasin

siempre11
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:04

2 senedir iyi gidiyordu yine başa döndük, bu sene açıklanan temettü tam anlamıyla bir fiyasko. Geçen sene 18 bin aldım bu sene 21 vermiş. Bütün yatırım araçları uçmuşken gerçekten tam bir fiyasko.


alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:07
bu kafayla sandıkta milleti zor tutarlar..kim gelir böyle vizyonsuz sandığa..birikmiş paranın üzerine zar zor %5 ekleme yapıyo..ayıptır..günahtir..
siempre11, 2 saat önce

2 senedir iyi gidiyordu yine başa döndük, bu sene açıklanan temettü tam anlamıyla bir fiyasko. Geçen sene 18 bin aldım bu sene 21 vermiş. Bütün yatırım araçları uçmuşken gerçekten tam bir fiyasko.


takla-atma
Şube Müdürü
08 Nisan 2024 14:18
Bana da 17.000 vermiş 154 aylık üyeyim.Şaşkınlıkla izliyorum ben 50 bin civarı bekliyordum.Gecen yıl 14.000 veren sandık bu yıl üzerine sadece 3000 eklemiş.Bu iş kabul edilebilir değil, şu an ki yatırım araçlarının en kötüsü bile sandığı 10 a katlar.Polsandan çık demeyin boşuna çıkarsak emeklilik yardımını vermez,eski üyelerin eli bağlı yeni üyelerde zorunlu çıkamıyor.Hal böyle iken sağlam bir denetim ve şeffaf bir yönetim lazım.

alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:21
zorunluluk kalksın sandıkta bizim gibi eskiler hariç kimse kalmaz..böyle yönetmeyle kimsenin güvenini kazanamazlar...zorunlu uyelik müddeti ne kadar kaç sene bilmiyorum ama vakti dolan anında istifa eder bence
takla-atma, 2 saat önce
Bana da 17.000 vermiş 154 aylık üyeyim.Şaşkınlıkla izliyorum ben 50 bin civarı bekliyordum.Gecen yıl 14.000 veren sandık bu yıl üzerine sadece 3000 eklemiş.Bu iş kabul edilebilir değil, şu an ki yatırım araçlarının en kötüsü bile sandığı 10 a katlar.Polsandan çık demeyin boşuna çıkarsak emeklilik yardımını vermez,eski üyelerin eli bağlı yeni üyelerde zorunlu çıkamıyor.Hal böyle iken sağlam bir denetim ve şeffaf bir yönetim lazım.

Karaçocukkkkk
08 Nisan 2024 14:23

146 aylık standart üyeyim 17900 lira temettü vermiş. 2021 de 3000 iken temettüm 2022 de yaklaşık 5


olmaz34
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:25
herkese saygım var ancak ben şahsen istifa edeceğim 148 aylık üyeyim bu duruma rıza göstermeyi düşünmüyorum. aklımızla alay ediliyor.
alimaslak, 2 saat önce
zorunluluk kalksın sandıkta bizim gibi eskiler hariç kimse kalmaz..böyle yönetmeyle kimsenin güvenini kazanamazlar...zorunlu uyelik müddeti ne kadar kaç sene bilmiyorum ama vakti dolan anında istifa eder bence

Karaçocukkkkk
08 Nisan 2024 14:25

146 aylık standart üyeyim 17900 lira temettü vermiş. 2021 de 3000 iken temettüm 2022 de yaklaşık 5 katı olarak 14500 lira vermişti ve sevinmiştik. Bu seneki artış enflasyon ve faizi düşündüğümüzde hayal kırıklığı. Devasa bir fonun kar payı neredeyse yerinde saymış. Anlaşılan sadece ortagına verdiği krediden kar ediyor. Bu kar paylarıylamı ihya edecek polsan bizi. Zaten temmuzda emeklilik birikmişine gelecek zam yüzde 15-20 olacak. Gerçek enflasyon karşısında birikmişimiz çöp oluyor bu şekilde. KATILIMCI TİP ortaklarda durum nedir arkadaşlar. Geçen seneye kıyasla yazarsanız fikir sahibi oluruz


alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:28
istifada edemiyosunki...istifa ettiğin zaman çok düşük meblağ veriyolar..ancak emekli olduğünda emeklilik yardımında gördüğün tutarı tam alıyosun...her taraftan kıskaca almışlar
olmaz34, 2 saat önce
herkese saygım var ancak ben şahsen istifa edeceğim 148 aylık üyeyim bu duruma rıza göstermeyi düşünmüyorum. aklımızla alay ediliyor.

olmaz34
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:29
benim katilim türü üye arkadaşlardan birine 2022 de 30700 vermişken 2023 de 28600 vermiş. olacak şey mi?
Karaçocukkkkk, 2 saat önce

146 aylık standart üyeyim 17900 lira temettü vermiş. 2021 de 3000 iken temettüm 2022 de yaklaşık 5 katı olarak 14500 lira vermişti ve sevinmiştik. Bu seneki artış enflasyon ve faizi düşündüğümüzde hayal kırıklığı. Devasa bir fonun kar payı neredeyse yerinde saymış. Anlaşılan sadece ortagına verdiği krediden kar ediyor. Bu kar paylarıylamı ihya edecek polsan bizi. Zaten temmuzda emeklilik birikmişine gelecek zam yüzde 15-20 olacak. Gerçek enflasyon karşısında birikmişimiz çöp oluyor bu şekilde. KATILIMCI TİP ortaklarda durum nedir arkadaşlar. Geçen seneye kıyasla yazarsanız fikir sahibi oluruz


siempre11
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:29

Krediden kar etse yeter zaten, o bile bu verdiğinden kat ve kat fazla olurdu. İddia ediyorum bu polsan sadece kredi versin başka bişey yapmasın ihya Oluruz

Karaçocukkkkk, 2 saat önce

146 aylık standart üyeyim 17900 lira temettü vermiş. 2021 de 3000 iken temettüm 2022 de yaklaşık 5 katı olarak 14500 lira vermişti ve sevinmiştik. Bu seneki artış enflasyon ve faizi düşündüğümüzde hayal kırıklığı. Devasa bir fonun kar payı neredeyse yerinde saymış. Anlaşılan sadece ortagına verdiği krediden kar ediyor. Bu kar paylarıylamı ihya edecek polsan bizi. Zaten temmuzda emeklilik birikmişine gelecek zam yüzde 15-20 olacak. Gerçek enflasyon karşısında birikmişimiz çöp oluyor bu şekilde. KATILIMCI TİP ortaklarda durum nedir arkadaşlar. Geçen seneye kıyasla yazarsanız fikir sahibi oluruz


olmaz34
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:32
emeklilik yardımını umursamıyorum artık. 14 yil var maaşlı emekliliğe. o süre zarfında buraya yaptıracağım aidat i başka yatırım araçlarına ya da başka bes e yönlendirmeyi düşünüyorum 14 yıl sonunda her türlü polsanin emeklilik yardımından daha fazla kar edeceği kanaatindeyim
alimaslak, 2 saat önce
istifada edemiyosunki...istifa ettiğin zaman çok düşük meblağ veriyolar..ancak emekli olduğünda emeklilik yardımında gördüğün tutarı tam alıyosun...her taraftan kıskaca almışlar

alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:33
hayırlısı o zaman...
olmaz34, 2 saat önce
emeklilik yardımını umursamıyorum artık. 14 yil var maaşlı emekliliğe. o süre zarfında buraya yaptıracağım aidat i başka yatırım araçlarına ya da başka bes e yönlendirmeyi düşünüyorum 14 yıl sonunda her türlü polsanin emeklilik yardımından daha fazla kar edeceği kanaatindeyim

hızlı32
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:34
Hayal kırıklığı En az 40 000 TL bekliyordum.1 senede herşeye %100 ü aşkın zam gelmişken polsanin şirketleri hiç mi bişey kazanmadı yazık

ahmetdim
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:40

154 aylık üye geçen yıl 37.500 bu yıl 34.400

Emeklilik yardımı 189 bin temettü ile 283 bin oluyor sizin emeklilik yardımı ne kadar gözüküyor. Kalmak çok mantıklı gelmiyor düşünüp karar vereceğim

olmaz34, 2 saat önce
benim katilim türü üye arkadaşlardan birine 2022 de 30700 vermişken 2023 de 28600 vermiş. olacak şey mi?

ahmetdim
Aday Memur
08 Nisan 2024 14:44

154 aylık üyeyim geçen yıl 37.500 bu yıl 34.400

Emeklilik yardımı 189 bin temettü ile 283 bin oluyor sizin emeklilik yardımı ne kadar gözüküyor. Kalmak çok mantıklı gelmiyor düşünüp karar vereceğim

Karaçocukkkkk, 2 saat önce

146 aylık standart üyeyim 17900 lira temettü vermiş. 2021 de 3000 iken temettüm 2022 de yaklaşık 5 katı olarak 14500 lira vermişti ve sevinmiştik. Bu seneki artış enflasyon ve faizi düşündüğümüzde hayal kırıklığı. Devasa bir fonun kar payı neredeyse yerinde saymış. Anlaşılan sadece ortagına verdiği krediden kar ediyor. Bu kar paylarıylamı ihya edecek polsan bizi. Zaten temmuzda emeklilik birikmişine gelecek zam yüzde 15-20 olacak. Gerçek enflasyon karşısında birikmişimiz çöp oluyor bu şekilde. KATILIMCI TİP ortaklarda durum nedir arkadaşlar. Geçen seneye kıyasla yazarsanız fikir sahibi oluruz


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
08 Nisan 2024 14:45
yeni mezunlara zorunluluk kalkarsa o aldığınız 17 binin 7 sini zor verirler:)
alimaslak, 2 saat önce
zorunluluk kalksın sandıkta bizim gibi eskiler hariç kimse kalmaz..böyle yönetmeyle kimsenin güvenini kazanamazlar...zorunlu uyelik müddeti ne kadar kaç sene bilmiyorum ama vakti dolan anında istifa eder bence
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