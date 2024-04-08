Polsan senelik temettüyü hesaplara eklemiş

bütün sene sosyal medya hesaplarından yok şu kadar arttırdık yok bu kadar iyiyiz diye paylaşım yaptılar en az 20 bin beklerken 17 bin temettü çok saçma hak yiyen varsa Allah yanına bırakmasin

bütün sene sosyal medya hesaplarından yok şu kadar arttırdık yok bu kadar iyiyiz diye paylaşım yaptılar en az 20 bin beklerken 17 bin temettü çok saçma hak yiyen varsa Allah yanına bırakmasin