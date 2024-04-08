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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 14:48
Bakanlığa atandım evraklarımda imza eksik olsa yada tarih atama iptal olur mu

Bilgisi olan var mı

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