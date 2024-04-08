İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 15:02
Dini bayramlarda personelin yarısı izinli sayılsın

Bürocu Grupcu ayrımı yapmadan güzel bir planlama ile Teşlilatın Yarısı Şeker Bayramında Yarısı Kurban Bayramında izin kullana bilir editör açtığım başlığı silmiş hayrola editör neden sildin ? Şöyle mantıklı bir teklifte bulunduk amacınız nedir.


sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 15:05
İzinler yıllık izinden düşmeyecek Pbs sisteminde polisin en son hangi bayramda 10 gün izin kulladığı bilgisi yer alacak diğer sene kullanmadığı bayramda izin kullanılması sağlanarak eşitlikte sağlanacak.

Cancan001
Aday Memur
08 Nisan 2024 15:27

Şeker bayramı ne dini mi milli mi dini olmadığına göre kesin milli bayram

sancak8888, 3 saat önce
İzinler yıllık izinden düşmeyecek Pbs sisteminde polisin en son hangi bayramda 10 gün izin kulladığı bilgisi yer alacak diğer sene kullanmadığı bayramda izin kullanılması sağlanarak eşitlikte sağlanacak.

sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 15:28
Ramazan bayramı da
Cancan001, 3 saat önce

Şeker bayramı ne dini mi milli mi dini olmadığına göre kesin milli bayram


uzman-muallim
Memur
08 Nisan 2024 15:51

Şeker Bayramıda ne oluyor adı üstünde Ramazan Bayramı.


sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 15:52
La ağzımız alışmış eskiden Ramazan bayramı da uşağım
uzman-muallim, 2 saat önce

Şeker Bayramıda ne oluyor adı üstünde Ramazan Bayramı.


swat3410
Editor
08 Nisan 2024 15:59

Açmış olduğun konu başlığı silinmedi

https://forum.memurlar.net/konu/2562682/bayramda-yapilan-gorev-nedeniyle-izinli-sayilmak.html

Konu başlığında düzenleme yaptım, foruma göz atanlar başlıkta ne ifade edildiğini daha iyi anlamaları için düzenleme yapmıştım daha iyi önerin varsa düzenleme yaparım ama bu hali ile ne ifade edildiği anlaşılmıyor


KARAELMAS6741.
Şube Müdürü
08 Nisan 2024 17:02

O nasıl olacak, o zaman sayın 8..5 çi abiler ,referanslılar nasıl 9 gün izin yapacak..


sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 17:04
Yapacaklar bir bayramda izin kullanacaklar yaparlarsa sistem çalışmaz :) bayram dediğimde toplam 10 gün üç dört günlük değil izin adamın memleketi 2 bin km ilerde 3 gün bayram izni verilmez herkese 10 gün bi bayram da 10 gün diğer bayramda izin verilmesi lazım
KARAELMAS6741., 56 dk. önce

O nasıl olacak, o zaman sayın 8..5 çi abiler ,referanslılar nasıl 9 gün izin yapacak..


sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 17:15
Aslında bayramlarda teşkilatın yarısı izinli oluyor istatistliklere baktığımız zaman. Ama bürocular her bayram izin alıyor grupçularda malesef her bayram çalışıyor. Bunu güzel bir uslüpla olabildiğince en üste bildirebilirsek kanunlaşır belkide gerçekten ufak Polis cocukları bu sene kurban bayramında iznine 10 gün gidecez biz diyip plan yapabilirler.
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul'un zorunlu tercih olmasıSeçim ücreti hakkında bilgisi olanPolsan senelik temettüyü hesaplara eklemişÜlkücü Polislere ihraç dalgası mı geliyor?İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTemmuz ayında emekli olabilmek için ne zaman başvuru yapmalıyımBekçilerin yasasında oluşan boşluk ve belirsizlikDanıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımıMuğla Fethiye hakkında

Sözlük

ısaac newton 1 van 2 olumsuzluk eki 2 Testament:The Story of Moses 1 Çok Aşk 2022 1 Bayram hazırlığı 1 çiçeğin var mı derdin var 3 yozgat 1 parazit 1 termofil 1

Son Haberler

Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı çıkışıBodrum'da bayram hareketliliği: Uzun araç kuyrukları oluştuBayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri