Dini bayramlarda personelin yarısı izinli sayılsın

Yapacaklar bir bayramda izin kullanacaklar yaparlarsa sistem çalışmaz :) bayram dediğimde toplam 10 gün üç dört günlük değil izin adamın memleketi 2 bin km ilerde 3 gün bayram izni verilmez herkese 10 gün bi bayram da 10 gün diğer bayramda izin verilmesi lazım

Yapacaklar bir bayramda izin kullanacaklar yaparlarsa sistem çalışmaz :) bayram dediğimde toplam 10 gün üç dört günlük değil izin adamın memleketi 2 bin km ilerde 3 gün bayram izni verilmez herkese 10 gün bi bayram da 10 gün diğer bayramda izin verilmesi lazım