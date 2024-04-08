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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 15:02
Dini bayramlarda personelin yarısı izinli sayılsın

Bürocu Grupcu ayrımı yapmadan güzel bir planlama ile Teşlilatın Yarısı Şeker Bayramında Yarısı Kurban Bayramında izin kullana bilir editör açtığım başlığı silmiş hayrola editör neden sildin ? Şöyle mantıklı bir teklifte bulunduk amacınız nedir.


sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 15:05
İzinler yıllık izinden düşmeyecek Pbs sisteminde polisin en son hangi bayramda 10 gün izin kulladığı bilgisi yer alacak diğer sene kullanmadığı bayramda izin kullanılması sağlanarak eşitlikte sağlanacak.

Cancan001
Aday Memur
08 Nisan 2024 15:27

Şeker bayramı ne dini mi milli mi dini olmadığına göre kesin milli bayram

sancak8888, 1 saat önce
İzinler yıllık izinden düşmeyecek Pbs sisteminde polisin en son hangi bayramda 10 gün izin kulladığı bilgisi yer alacak diğer sene kullanmadığı bayramda izin kullanılması sağlanarak eşitlikte sağlanacak.

sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 15:28
Ramazan bayramı da
Cancan001, 42 dk. önce

Şeker bayramı ne dini mi milli mi dini olmadığına göre kesin milli bayram


uzman-muallim
Memur
08 Nisan 2024 15:51

Şeker Bayramıda ne oluyor adı üstünde Ramazan Bayramı.


sancak8888
Memur
08 Nisan 2024 15:52
La ağzımız alışmış eskiden Ramazan bayramı da uşağım
uzman-muallim, 18 dk. önce

Şeker Bayramıda ne oluyor adı üstünde Ramazan Bayramı.


swat3410
Editor
08 Nisan 2024 15:59

Açmış olduğun konu başlığı silinmedi

https://forum.memurlar.net/konu/2562682/bayramda-yapilan-gorev-nedeniyle-izinli-sayilmak.html

Konu başlığında düzenleme yaptım, foruma göz atanlar başlıkta ne ifade edildiğini daha iyi anlamaları için düzenleme yapmıştım daha iyi önerin varsa düzenleme yaparım ama bu hali ile ne ifade edildiği anlaşılmıyor

Toplam 6 mesaj

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