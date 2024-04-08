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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 15:23
Senelik izin saat kaçta başlar

9 undan geçerli izin yazdirmistim 8 Nisan günü gece mesaisinde çalışıyorum normal şartlarda gece 00:00 dan sonra izin başlıyor mu bilgili üstad varsa cevap verirse sevinirim


PoliceOkan
Aday Memur
08 Nisan 2024 15:54

Evet kardeşim gece 12 olunca ayrilabilirsin

Toplam 1 mesaj

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