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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 15:44
Acil yardım

Herkese merhabalar. Siteye yeni üye oldum bir konu hakkında sizlere fikir danışacağım yardımcı olursanız çok sevinirim. 4B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik personeli olarak (Lise ) Sizce Kültür ve Turizm Bakanlığı mı? Yoksa Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı mı daha iyi ? Maddi, çalışma sistemi, vardiya sistemi gibi gibi her şey göz önüne alarak. Konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.

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