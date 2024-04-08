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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Nisan 2024 16:16
İsteğe bağlı iştirakçilik ile ilgili

Merhaba,

20 yıllık memurum ve isteğe bağlı iştirak ile kalan 5 yılıma ait primlerimi ödeyip emeklilik yaşımı beklemek istiyorum. Maaşım bağlanana kadar primlerimi taksitli veya peşin ödemem durumunda yurtdışında sgk anlaşması olmayan bir ülkede çalışmam sorun yaratır mı bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.

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