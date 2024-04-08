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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 16:17
10 yıl dolunca senelik izin
İyi günler. Memuriyet hayatında 120 gün raporu olan bir memur 10 yılı doldurduğunda 30 gün yıllık izin hakeder mi yoksa 120 gün sonra mı eklenir bu izinler?

sımseeekk
Şef
08 Nisan 2024 16:38
rapor etkilemez kardeşim.o yıl 20 gün iznini alırsın.10. yılı doldurduğun ay yani mesleğe başladığın ay 10 gün daha eklenir 30 olur

Türkçü07
Şef
08 Nisan 2024 16:45
Teşekkür ederim devrem
sımseeekk, 1 saat önce
rapor etkilemez kardeşim.o yıl 20 gün iznini alırsın.10. yılı doldurduğun ay yani mesleğe başladığın ay 10 gün daha eklenir 30 olur

ilkerowic
Aday Memur
08 Nisan 2024 17:16

Meslekte 10. yılınız+1 gün geçirdiğiniz zaman 30 gün hak edilir.


Türkçü07
Şef
08 Nisan 2024 17:48
Teşekkür ederim cevabınız için
ilkerowic, 42 dk. önce

Meslekte 10. yılınız+1 gün geçirdiğiniz zaman 30 gün hak edilir.

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