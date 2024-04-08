İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Nisan 2024 16:39
Sökede çalışan var mı ev vs durumu nasıl

Bilgi verebilir misiniz

Çok Yazılan Konular

Aile Bakanlığı 8000 Personel Alımı SonuçlarıTarım bakanlığı uets tebligat göreve başlamaGsb Koruma ve güvenlik görevlisinden asillerden işe başlayan oldu mu ?2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı büro personeli atamasıHİZMETLİ MEMUR YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLURSA NEREYE YÜKSELİMkü 139 personel alımı gelişmeİçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Karşılama Personeli Alımıankarada nerede konaklama yapabilirim ?

Sözlük

termopila muharebesi 1 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 olumsuzluk eki 2 Testament:The Story of Moses 1 termofil 1 güne bir fıkra bırak 1 ısaac newton 1 yozgat 1 ideolojiden arınmış hukukçu 1 Bayram hazırlığı 1

Son Haberler

Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı çıkışıBodrum'da bayram hareketliliği: Uzun araç kuyrukları oluştuBayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri