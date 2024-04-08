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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Nisan 2024 18:41
Hava kuvvetleri mi sahil güvenlik mi

Ben dış kaynaktan muvazzaf asfsubaylık alımlarına başvuru yapmak istiyorum da astsubaylık olarak hava kuvvetleri mi iyidir sahil güvenlik mi?


ByAstsubay
Memur
08 Nisan 2024 19:36
ikiside rahattır hava tercih ederdim ben
Toplam 1 mesaj

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