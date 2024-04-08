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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Nisan 2024 19:07
Sınavsız atanan şube müdürleri gibi sınavsız atanan okul idarecilerinin de ataması iptal edilmeli!

Liyakatsiz yapılan tüm atamalar iptal edilmeli.Adalet MEB de tahsis edilmeli, kuruma güven oluşturulmalı!

Mevzuat bilmeyen yöneticilere kanun yönetmelik çıkarmak faydasız kim okuyor ve uyguluyor?Uygulamayanlar bu liyakatsiz atanan zaten sınava girmemiş girmediği için kanun yönetmelik bilmediği farkedilmemiş okul idarecileridir.Uygulandığı taktirde birçok yanlış uygulamayı sona erdirecek yönetmelikler uygulanmadığı için MEB de dönüşüm sağlanamıyor.Uygulamak isteyen liyakat sahibi yöneticiler de engelleniyor.


bersan_42
Şef
08 Nisan 2024 19:25

Sınavla liyakat oluyor yani?


Memleketinogretmeni
Şef
08 Nisan 2024 19:34

Sınavı neden koyuyorlar önce onu bir düşün istersen.

bersan_42, 18 dk. önce

Sınavla liyakat oluyor yani?


Yondaimeminato
Daire Başkanı
08 Nisan 2024 19:42

Kesinlikle katılıyorum. Liyakattan yoksun , etik ve değer kavramlarından bihaber, eğitim ne demek bilmeyen binlerce sendikalı idareci var. Tek şart daha fazla soru ve kapsam geçerliliğine dayalı sınav olmalı. Geçemeyen öğretmen olarak devam etsin meslek hayatına.

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