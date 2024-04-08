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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Nisan 2024 19:14
Sınav görevi ücretleri şaka mı

Bayağıdır görev almıyorum bursluluk sınav ücretine bir bakayım isterim belki dedim. 1000 TL yazıyor. Bu şaka mı?


feridunemeksiz
Şef
08 Nisan 2024 19:16
10.000 TL'mi bekliyordun sınavınız şu kadar süre sınav başlamıştır diyorsun 1000 TL veriyorlar ne güzel işte

castis
Memur
08 Nisan 2024 19:26

Yanlış hatırlamıyorsam iki üç saat önce gidiliyor. İki saat de sınav sürse, sabahtan öğlene kadar sürüyor. Telefon yok kitap yok duvarlara bak bekle. Tüm sorumluluğu da al. On bin değil daha makul bir ücret bekliyordum en azından.


jamett
Şef
08 Nisan 2024 19:30
zorla değil. 1 saat öncesinde gidiyorsun. 2 saat sınav sürüyor. 3 saat 1000 lira günümüz şartlarında gayet iyi.

castis
Memur
08 Nisan 2024 19:32

Peki iyiyse size kolay gelsin. Ogretmenseniz tabii.


jamett
Şef
08 Nisan 2024 19:32
Anadolu üniversitesi aynı süre için MEB'in verdiği ücretin yarısını veriyor.
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