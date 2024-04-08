İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 21:37
geçiş
Merhaba ben sözleşmeli infaz koruma memuru olarak çalışıyorum yaklaşık bir haftadır görev deyim aile bakanlığı asped psikolog olarak İstanbul avcılar atandım infaz koruma dan istifa edip asdepe geçiş yapabilir miyim cezasız

osmannr
Aday Memur
08 Nisan 2024 23:06

hocam emin olmamakla birlikte. ünvan farklı old. için geçiş olur diye biliyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

sözleşmeli ikm bölüm şartı olan büro personeliğine atanabilir miPskiyatrik sağlık sorunları ve 4/b4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkındaBakanlığa atandım evraklarımda imza eksik olsa yada tarih atama iptal olur muEş durum tayin davasını kazandımSözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat SorunuSozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdir4/B sözleşmeli personel istifageçiş CTE Sözleşmeli İKM Becayiş

Sözlük

Bugün olanlar 1 ideolojiden arınmış hukukçu 1 güne bir fıkra bırak 1 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 termopila muharebesi 1 Bayram hazırlığı 1 sabit telefon 1 bel küreği 1 van 2 altay ceviz 1

Son Haberler

İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt verdiErdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştüFilistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malıDenizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldüHatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri