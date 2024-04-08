İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 21:50
Sözleşmeli İKM Becayiş

Merhaba, Şubat ayında sözleşmeli olarak İnfaz Koruma memurluğuna atandım. Nereyi okuduysam kesin ve güncel bilgi bulamadım. Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru olarak becayiş hakkım bulunuyor mu? Nerden nasıl başvurabilirim? En son 2022 yılına ait adalet bakanlığında bir duyuruya denk geldim ve onda da ikm ibaresi yoktu fakat 657 sayılı kanunun 4/b maddesine tabii olan memurlar 1 yıl boyunca çalıştıysa başvurabilir diyordu. Sizlerin bilgisi var mı bu konu hakkında.

İki arkadaşız Adana sözleşmeli İKM verip Diyarbakır ve Gaziantep Nizip almak istiyoruz.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiYazı İşleri Müdürlüğü Sınav sonuçlarıÇokk Dikkat yeni çıkan dolandırıcılık tezgahısözleşmeli destek personeli 2024 yılı havuz tayinleriKadrolu ikm, sözleşmeli ikm'ye emir verebilir mi?Cezaevi emekli müdürleriBalıkesir hakkındaTekirdağda yaşamMaaşlar erken mi yatacak yoksa 15'indemi yatacak ?

Sözlük

Bayram hazırlığı 1 olumsuzluk eki 2 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 ameliyat 1 Bugün olanlar 1 bel küreği 1 van 2 Çok Aşk 2022 1 sabit telefon 1 termopila muharebesi 1

Son Haberler

İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt verdiErdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştüFilistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malıDenizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldüHatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri