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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 21:53
Tesbih namazı için fetva

Selamun aleyküm.

Ramazanı uğurlamak üzereyiz, son akşam bir adettir tesbih namazı istiyor cemaat, birçok imam da kıldırdığı için bu istekler artarak devam ediyor.

Şahsen kıldırmayı da istiyorum, ama fetva olarak cemaatle kılınması doğru olmayan bir namaz bu.

Bir hüküm var, haberleşmeksizin birkaç kişi arasında cemaat yapabileceği.

Peki kıldıranlar, neye dayanarak kıldırıyor, söyleyin de bizde ona göre kıldıralım.


srknglc33
Aday Memur
08 Nisan 2024 22:37

sen ne ayaksın?


amel-i salih
Aday Memur
08 Nisan 2024 22:46

Hadiste var, haftada ayda yilda hic olmazsa omurde bir kez kilinmasi tavsiye edilmistir. Lakin cemeatle kilinmasi hakkinda nas yoktur. Lakin halk avam oldugundan imamin arkasinda ve toplu olarak kilmak istiyor. Bunda da herhangi bir yasaklama soz konusu degil. Zira aslolan mubahliktir. Sonuc olarak kilinmasi faziletli bir namazdir. Kildirirsaniz da sevap olur zarari yok

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