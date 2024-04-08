Tesbih namazı için fetva

Selamun aleyküm.

Ramazanı uğurlamak üzereyiz, son akşam bir adettir tesbih namazı istiyor cemaat, birçok imam da kıldırdığı için bu istekler artarak devam ediyor.

Şahsen kıldırmayı da istiyorum, ama fetva olarak cemaatle kılınması doğru olmayan bir namaz bu.

Bir hüküm var, haberleşmeksizin birkaç kişi arasında cemaat yapabileceği.

Peki kıldıranlar, neye dayanarak kıldırıyor, söyleyin de bizde ona göre kıldıralım.