İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 22:23
CTE Sözleşmeli İKM Becayiş

Sözleşmeli İKM Becayiş

Merhaba, Şubat ayında sözleşmeli olarak İnfaz Koruma memurluğuna atandım. Nereyi okuduysam kesin ve güncel bilgi bulamadım. Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru olarak becayiş hakkım bulunuyor mu? Nerden nasıl başvurabilirim? En son 2022 yılına ait adalet bakanlığında bir duyuruya denk geldim ve onda da ikm ibaresi yoktu fakat 657 sayılı kanunun 4/b maddesine tabii olan memurlar 1 yıl boyunca çalıştıysa başvurabilir diyordu. Sizlerin bilgisi var mı bu konu hakkında.

İki arkadaşız Adana sözleşmeli İKM verip Diyarbakır ve Gaziantep Nizip almak istiyoruz


arkeomania
Şube Müdürü
08 Nisan 2024 22:26
Becayiş yapacak birini bulacaksın sonra karşılıklı dilekçe vereceksiniz bu kadar.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

sözleşmeli ikm bölüm şartı olan büro personeliğine atanabilir miPskiyatrik sağlık sorunları ve 4/b4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkındaBakanlığa atandım evraklarımda imza eksik olsa yada tarih atama iptal olur muEş durum tayin davasını kazandımSözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat SorunuSozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdir4/B sözleşmeli personel istifageçiş CTE Sözleşmeli İKM Becayiş

Sözlük

yozgat 1 güne bir fıkra bırak 1 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 olumsuzluk eki 2 Bugün olanlar 1 parazit 1 ameliyat 1 ısaac newton 1 altay ceviz 1 sabit telefon 1

Son Haberler

İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt verdiErdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştüFilistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malıDenizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldüHatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri