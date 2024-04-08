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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 22:36
Seçim ödüllendirmesi açıklandı

polnete düşmüş diyolar,,bakabilen varsa teyit etsin


Ugurekn
Aday Memur
08 Nisan 2024 22:38

Evet PBS ye işlenmiş


alimaslak
Aday Memur
08 Nisan 2024 22:39
ne yazıyo ücretmi para ödülümu
Ugurekn, 2 saat önce

Evet PBS ye işlenmiş


Ugurekn
Aday Memur
08 Nisan 2024 22:44

Para ödülü


mustafabilal
Aday Memur
08 Nisan 2024 22:45
Para ödülü yazıyormuş acaba herkese var mı kaç TL
alimaslak, 2 saat önce
ne yazıyo ücretmi para ödülümu

metalurji33
Şef
08 Nisan 2024 22:58

İyi yazıyor diyorsun da kardeş neden saklıyorsun taltif sayısı mi yazıyor para ödülü mu yazıyor ne yazıyor söylemek bu kadar mi zor

Ugurekn, 2 saat önce

Para ödülü


alping
Aday Memur
08 Nisan 2024 23:00
para ödülü yazıyor taltif olarak

Ugurekn
Aday Memur
08 Nisan 2024 23:15

Toprağım para ödülü yazıyor anlamında yazdım para ödülü diye başka bişey yazdığı yok para ödülü yazıyor

metalurji33, 2 saat önce

İyi yazıyor diyorsun da kardeş neden saklıyorsun taltif sayısı mi yazıyor para ödülü mu yazıyor ne yazıyor söylemek bu kadar mi zor


metalurji33
Şef
08 Nisan 2024 23:21

Kusura bakma kardeşim. Şimdi anladım ne kadar ödeneceği belli değil. Bilgi için tşk ederim devrem

Ugurekn, 2 saat önce

Toprağım para ödülü yazıyor anlamında yazdım para ödülü diye başka bişey yazdığı yok para ödülü yazıyor


Police4510
Aday Memur
08 Nisan 2024 23:23
gruplardan şimdi resmi bir yazı geldi 5bin yazıyor

Ugurekn
Aday Memur
08 Nisan 2024 23:26

Estağfurullah rica ederim


hurgenerall
Memur
08 Nisan 2024 23:30
işçiler için 5000 yazıyor. ama polis için ne olur belli değil aynı mı olur farklı mı olur....
Police4510, 1 saat önce
gruplardan şimdi resmi bir yazı geldi 5bin yazıyor

Android60
Genel Müdür
08 Nisan 2024 23:46

6350 net


Police4510
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:10
resmi yazı var mı hocam
Android60, 1 saat önce

6350 net


tayinciyolcudur
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:11
kaynak ,?
Android60, 1 saat önce

6350 net


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:28
diğer seçimlerde 2 haziranda pbs ye düştü 8 haziranda ödendi 6 gün sürdü bayram öncesi yatacagini sanmam banka ne kadar geç öderse o kadar güzel banka için kimsede hesap sormaz 400 bin kişinin ödül parasını 50 bin kişinin parasıyla öder:)
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