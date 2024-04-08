Seçim ödüllendirmesi açıklandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
İstanbul'un zorunlu tercih olmasıPolsan senelik temettüyü hesaplara eklemişSeçim ücreti hakkında bilgisi olanİstanbul'un zorunlu tercih olmasıÜlkücü Polislere ihraç dalgası mı geliyor?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıBekçilerin yasasında oluşan boşluk ve belirsizlikTemmuz ayında emekli olabilmek için ne zaman başvuru yapmalıyımDini bayramlarda personelin yarısı izinli sayılsın
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri