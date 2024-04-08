Seçim ödüllendirmesi açıklandı

işçiler için 5000 yazıyor. ama polis için ne olur belli değil aynı mı olur farklı mı olur....

işçiler için 5000 yazıyor. ama polis için ne olur belli değil aynı mı olur farklı mı olur....

Police4510, 1 saat önce gruplardan şimdi resmi bir yazı geldi 5bin yazıyor