Yapı Ruhsatının Yenilenmesi / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Merhaba,

Yapımı devam etmekte olan bir inşaatımız var. Bu inşaatımızda şantiye şefi, mimar ve diğer işin içinde olanların imzası bulunuyor. Şantiye şefi, bize haber vermeden ayrıldığı için imzaların yeniden atılması gerektiği bize söylendi. İmzaları yeniden attık ancak bir tek mimar, imzayı atmak istemedi. Halbuki bu durumdan önce şantiye şefi, bu ekipten ayrılan kişi. Neden bu kişi yüzünden herkes imzaları tekrardan atmak zorunda kalıyor? O zaman canı isteyen herkes istediği gibi gidebilir ve yapıyı yapan bizler, sürekli mağdur olacağız. Ayrıca öyle olsa bile neden sadece şantiye şefi imzayı atmıyor da zaten daha önce atılmış imzalar tekrardan diğer arkadaşlar tarafından atılıyor? Sadece şantiye şefi bulunsa ve tekrar ona attırılsa imza, sorun kalmayacak.

Konuyla ilgili Belediye Yönetmeliklerinde bulunan maddeleri paylaşmak istiyorum. Burada her şey açık ve net bir şekilde yazılmış. Neden buna rağmen herkesin imzası alınıyor? Oysaki yönetmelikte imzaya gerek yoktur deniyor:

https://imgpile.com/p/w3U5dkG

Not: Bilgileri; https://www.tbb.gov.tr/Tr/icerik_yonetmelikler_242 sitesinden aldığımı belirtmek isterim.