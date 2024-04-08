Yapı Ruhsatının Yenilenmesi / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Aile Bakanlığı 8000 Personel Alımı SonuçlarıTarım bakanlığı uets tebligat göreve başlamaGsb Koruma ve güvenlik görevlisinden asillerden işe başlayan oldu mu ?2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı büro personeli atamasıHİZMETLİ MEMUR YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLURSA NEREYE YÜKSELİMkü 139 personel alımı gelişmeİçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Karşılama Personeli Alımıankarada nerede konaklama yapabilirim ?Temmuz maaşları
Sözlük
Son Haberler
İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt verdiErdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştüFilistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malıDenizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldüHatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Editörün Seçimi
Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri