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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2024 23:36
Adalet Bakanlığı ve Adalet Tezatı

Adalet Bakanlığında ya hakim/savcı personele ya da personel bir başka personele psikolojik baskı uyguluyor ve yüzlerce yıldır çözümlenmeyen özlük hakkımız kalmadı ama ?en önemli? problem olan ?psikolojik şiddet ve hak arama girişiminde bulunma cesaretsizliği? sorununa hiçbir Allahın kulu çözüm bulmak için savaşmıyor. Ne sendikalar ne de bireysel bir çaba yok.


Vortex8
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:26

Onun için sendikalardan çıkınız

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