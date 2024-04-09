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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 00:07
TALTİF NE ZAMAN VE NE KADAR YATAR

Bilgisi olan var mı malum bayrama eli boş girmeyelim


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:24
14 ünde yatar tahmini maaşla birlikte geçen secimlerde haziran 2 de sisteme girildi 8 haziran da yattı 6 gün sonra

kral122
Daire Başkanı
09 Nisan 2024 00:32

O zaman bayram tatili yoktu

Albayrakyesilsancak, 25 dk. önce
14 ünde yatar tahmini maaşla birlikte geçen secimlerde haziran 2 de sisteme girildi 8 haziran da yattı 6 gün sonra

Emre3466
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:35
Evet şimdi var daha mı uzun sürer
kral122, 17 dk. önce

O zaman bayram tatili yoktu


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
09 Nisan 2024 00:37
banka ne kadar geç yatıyorsa o kadar güzel olacağını düşünüyor sistem bu banka için promosyon sürecini hatırlayın

nedim-22
09 Nisan 2024 00:38

22. Dönem POMEM mezunuyum. Eğitim sonu mülakatından elendim. 5 yıl aradan sonra tekrardan mülakat için cagrildim. Bu konuda bilgisi olan yazabilir mi ya da benimle aynı durumda olan var mı ?


amazon55
Memur
09 Nisan 2024 00:38
seçim taltifini PBS sistemine bugün tarihli yüklemişler. bayramdan sonra maaşla birlikte yatar, sistemde tutar yazmıyor ancak 6.350 TL diye biliyorum. bayramdan sonra yatar
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