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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Nisan 2024 03:57
ÖSYM Tercih kılavuzunda nitelik kodum yok

Merhaba. Ösym tercih klavuzlarına baktığımda bilgisayar işletmeni için aranan nitelik kofunda 3249 yok. Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum. İnternette bilgisayar işletmeni yazabilirim gibi bilgiler yer alıyor ama kılavuzda 3249 yok. Ben şimdi 3249 ile hangi bölümlere tercih verebilirim yalvarırım yardım edin ya hiçbir nitelik kodunda 3249 yok kafayı yemek üzereyim

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