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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Nisan 2024 05:17
Özel sektörde çalışırken atama hakkı çıkması

Arkadaşlar merhaba,

Aile bakanlığının yaptığı alımlarda asil olarak atanmaya hak kazandım ancak şuan özel sektörde çalışmaktayım.

Ay sonuna kadar evrak teslimi istenmiş, ben bu evrakları teslim etmeden işimden istifa mı etmiş olmam gerekiyor? güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra da istifa etsem olur mu? soruşturma süreci uzun sürebiliyormuş şirketten ona göre ayrılıcam.

Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.

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