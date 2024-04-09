Enjeksiyonun yanlış uygulanması iddiası

Merhaba arkadaşlar. Sağlık personeliyim. 2010 senesinde acil serviste kalçadan yapılan bir enjeksiyon neticesinde, hasta enjeksiyonun yanlış yapıldığını iddia ederek şahsıma ve görevli Hekime karşı ceza, Sağlık Bakanlığına karşı da o zamanın parasıyla 40 bin TL lik tazminat davası açtı.

Fakat valilik hekime dava açılmasını reddetti. Hemşire olarak sadece bana karşı dava açıldı.

Bilirkişi raporunda benim kusurlu olmadığım beyan edildiği ve her enjeksiyonda bu tür komplikasyonların olabileceği belirtildiğinden dolayı ceza davasından beraat aldım.

Tazminat davasında ise, hasta kendisine enjeksiyon öncesi komplikasyonlar hakkında yeterli bilgi verilmediğini beyan ederek (Yazılı muvafakatname alınmadığı için )tazminat davasını kısmen kazandı.

Sağlık bakanlığı hastaya 30 bin TL tazminat ödedi.

Müşteki avukatı bu paranın yeterli olmadığını dava tarihinden itibaren faizini de istiyor.

Bakanlık avukatları temyiz ettiler ve Temyiz reddedildi..

Temyiz dilekçesinde de ''eğer acil servis şartlarında her hastadan yazılı muvafakatname alınmaya kalkılırsa sistem işleyemez duruma gelir'' şeklinde beyan etmişler.

Benim öğrenmek istediğim karar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu durumda enjeksiyonu yapan personel olarak bana rücu edilir mi?

Olayın gerçekleştiği tarihte idare tarafından belirtilen hastalardan alınması gereken bir yazılı bir onam belgesi mevcut değildi. Zaten sözlü olarak ta uygulanan ilacın yan etkilerini anlatmak benim değil hekimin uzmanlık alanına girer diye biliyorum.

Bu konuda sizin görüşlerinize ihtiyacım var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşkler.