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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Nisan 2024 10:26
Kültür ve Turizm bakanlığı misafirhane
Kültür ve Turizm bakanlığına ait ve bakanlik calisanlarinin düşük ucretlerle faydalanabilecegi misafirhaneler vs yerler var mi

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