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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Nisan 2024 11:37
Mal bildirimi beyan formu

Hiç malım yoktu boş bıraktım sorun olur mu


ilkerowic
Aday Memur
09 Nisan 2024 11:40

Olmaz. Ancak bankada bulunan birikimleri de soruyordu. Onlar yoksa problem yok.

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