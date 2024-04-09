Yipranma payi soru?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
cskhellcsk
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
Çok Yazılan Konular
Aile Bakanlığı 8000 Personel Alımı SonuçlarıHİZMETLİ MEMUR YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLURSA NEREYE YÜKSELİ2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı büro personeli atamasıMal bildirimi beyan formuÖzel sektörde çalışırken atama hakkı çıkmasıTarım bakanlığı atananlar son gün evrak teslim eden var mı 4 mart günüKültür ve Turizm bakanlığı misafirhaneMkü 139 personel alımı gelişmeİçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Karşılama Personeli AlımıTemmuz maaşları
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme