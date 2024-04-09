Forum sadece para ile ilgili başlıkların açılması

tuşuna bakma da diğer kurumlar akıllı para istiyor alıyorlarda bizimkiler etkinlik yapar çalışma saati düzenlensin diye bu mümkün mü deprem olur afet olur aşiretler girer birbirine seçim olur miting olur ne çalışma düzeninden bahsediyorsanız para isteyeceksin karnın doyacak önce teskilatın yarısının eşi çalışmıyor büyük şehirde olan maasın yarısı kiraya gidiyor çocukta varsa karnı doymuyor 2013 de 2700 maaş alıyorduk hemşire ankarada döner sermaye ile 1700 tl alıyordu .şimdi nasıl olduda hemşire beni geçiyor 1000 lira fark nasıl erime oldu sizin gibi çalışma saati düzelsin özlük hakları diye diye para istemediniz insan gibi yaşayacağız dediniz birşey alamadınız 2013 de kira 350 lira idi yani bu mantıkla bu aradaki 1000 lira farkı hesaplarsan bizim şu anda 70 bin tl maaasımız olması lazımdı .para isteyeceğiz tabi karnımız doymuyor aciz

tuşuna bakma da diğer kurumlar akıllı para istiyor alıyorlarda bizimkiler etkinlik yapar çalışma saati düzenlensin diye bu mümkün mü deprem olur afet olur aşiretler girer birbirine seçim olur miting olur ne çalışma düzeninden bahsediyorsanız para isteyeceksin karnın doyacak önce teskilatın yarısının eşi çalışmıyor büyük şehirde olan maasın yarısı kiraya gidiyor çocukta varsa karnı doymuyor 2013 de 2700 maaş alıyorduk hemşire ankarada döner sermaye ile 1700 tl alıyordu .şimdi nasıl olduda hemşire beni geçiyor 1000 lira fark nasıl erime oldu sizin gibi çalışma saati düzelsin özlük hakları diye diye para istemediniz insan gibi yaşayacağız dediniz birşey alamadınız 2013 de kira 350 lira idi yani bu mantıkla bu aradaki 1000 lira farkı hesaplarsan bizim şu anda 70 bin tl maaasımız olması lazımdı .para isteyeceğiz tabi karnımız doymuyor aciz