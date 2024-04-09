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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 14:53
Forum sadece para ile ilgili başlıkların açılması

Bizim Emniyet Genel Müdürlüğü formunun genelinde para ile ilgili başlıklar acilmisken diğer kurumlarda para ile ilgili başlıklar nerdeyse yok denecek kadar az durumdadır ki bizde aynı konudan 10 tane başlık acmazsak olmuyor buda mensubu olduğum teşkilatta birşeylerin düzgün gitmediğini göstermektedir saygilarimla


senpaituyum
Aday Memur
09 Nisan 2024 14:59
özlük hakkı yok , sosyal hayat yok , çalışma sistemi işkence yöntemi , aile hayatı yok , insanlıktan uzaklaştıkça maddiyat ağır basıyor ne yazık ki . otur bi polisle muhabbet belli borsa , çalışma sistem , para başka konuşacak zihin kafa yok . diğer meslek gurupları bayramda nasıl nerde tatil yapacak onu düşünüyor sende işte seçimde çalıştın onun parası ne olur kaç yatar onu düşüneceksin bayramda kaç saat görev yazarlar . polis ten başka bişey beklemek zaten hata

pls.njdt
Aday Memur
09 Nisan 2024 15:02
Aynen devrem bu yazdıklarından kaynaklı bütün problem ne yazik ki
senpaituyum, 2 saat önce
özlük hakkı yok , sosyal hayat yok , çalışma sistemi işkence yöntemi , aile hayatı yok , insanlıktan uzaklaştıkça maddiyat ağır basıyor ne yazık ki . otur bi polisle muhabbet belli borsa , çalışma sistem , para başka konuşacak zihin kafa yok . diğer meslek gurupları bayramda nasıl nerde tatil yapacak onu düşünüyor sende işte seçimde çalıştın onun parası ne olur kaç yatar onu düşüneceksin bayramda kaç saat görev yazarlar . polis ten başka bişey beklemek zaten hata

iyilikiyidir01
Şef
09 Nisan 2024 15:24
tuşuna bakma da diğer kurumlar akıllı para istiyor alıyorlarda bizimkiler etkinlik yapar çalışma saati düzenlensin diye bu mümkün mü deprem olur afet olur aşiretler girer birbirine seçim olur miting olur ne çalışma düzeninden bahsediyorsanız para isteyeceksin karnın doyacak önce teskilatın yarısının eşi çalışmıyor büyük şehirde olan maasın yarısı kiraya gidiyor çocukta varsa karnı doymuyor 2013 de 2700 maaş alıyorduk hemşire ankarada döner sermaye ile 1700 tl alıyordu .şimdi nasıl olduda hemşire beni geçiyor 1000 lira fark nasıl erime oldu sizin gibi çalışma saati düzelsin özlük hakları diye diye para istemediniz insan gibi yaşayacağız dediniz birşey alamadınız 2013 de kira 350 lira idi yani bu mantıkla bu aradaki 1000 lira farkı hesaplarsan bizim şu anda 70 bin tl maaasımız olması lazımdı .para isteyeceğiz tabi karnımız doymuyor aciz

zorta
Aday Memur
09 Nisan 2024 15:48

neye ihtiyaç varsa onun konusu açılır. bizi bu hale düşürenler utansın


Polis abi
Şef
09 Nisan 2024 16:03

İstediğiniz para maaşımıza 10.000 lira zam veya çalışma saat ücreti ya da resmi tatillerde para alalım değil ki yok 3 sene sonraki promosyon ne olur Yok temmuzda zamlı ne olur Yok 3000 lira ödüllendirme ne zaman yatar.

Diyelim 5.000 lira ödüllendirme aldınız ne yapabilirsiniz arkadaşlar 5 yılda bir seçimde aldığım bu 5.000 lira ile ne yaparsın mesela tatile gidebilir misin memlekete gidebilir misin bir telefon alabilir misin çocuğuna bir bilgisayar alabilir misin yani yüzlerce sayfa açmanın bir anlamı var mı bu kadar mı acizsiniz


Polis abi
Şef
09 Nisan 2024 16:04

Şimdi yazacaklar ihtiyacın yoksa bana ver.. benim ihtiyacım var diyenlerin %90'ı sigara içiyordur 2 paket sigara bugün 120 TL olmuş. Aylık 5000 lira ona verir onu bir ihtiyaç görür onu hiç saymaz ama burada 3.000 lira için gece gündüz teşkilatı rezil eder


pls.njdt
Aday Memur
09 Nisan 2024 16:07
Olayın özetini yapmışsın tebrikler ama anlayana
Polis abi, 1 saat önce

İstediğiniz para maaşımıza 10.000 lira zam veya çalışma saat ücreti ya da resmi tatillerde para alalım değil ki yok 3 sene sonraki promosyon ne olur Yok temmuzda zamlı ne olur Yok 3000 lira ödüllendirme ne zaman yatar.

Diyelim 5.000 lira ödüllendirme aldınız ne yapabilirsiniz arkadaşlar 5 yılda bir seçimde aldığım bu 5.000 lira ile ne yaparsın mesela tatile gidebilir misin memlekete gidebilir misin bir telefon alabilir misin çocuğuna bir bilgisayar alabilir misin yani yüzlerce sayfa açmanın bir anlamı var mı bu kadar mı acizsiniz


Polis abi
Şef
09 Nisan 2024 16:15

Verilen ödül ile mi doydun devrem 5 bin lira seni güzelce doyurur beş yıl gider galiba.. başka ne tür paralar isteyeceksin mesele ikinci sırada ki ne promosyon mu 2 yıl da ona yas zaten burda okurlar okuyup değerlendirirler senin aç olduğunu hemen buradaki yazışmaları üst yazı yazar bakan oluruna çıkarırlar

iyilikiyidir01, 2 saat önce
tuşuna bakma da diğer kurumlar akıllı para istiyor alıyorlarda bizimkiler etkinlik yapar çalışma saati düzenlensin diye bu mümkün mü deprem olur afet olur aşiretler girer birbirine seçim olur miting olur ne çalışma düzeninden bahsediyorsanız para isteyeceksin karnın doyacak önce teskilatın yarısının eşi çalışmıyor büyük şehirde olan maasın yarısı kiraya gidiyor çocukta varsa karnı doymuyor 2013 de 2700 maaş alıyorduk hemşire ankarada döner sermaye ile 1700 tl alıyordu .şimdi nasıl olduda hemşire beni geçiyor 1000 lira fark nasıl erime oldu sizin gibi çalışma saati düzelsin özlük hakları diye diye para istemediniz insan gibi yaşayacağız dediniz birşey alamadınız 2013 de kira 350 lira idi yani bu mantıkla bu aradaki 1000 lira farkı hesaplarsan bizim şu anda 70 bin tl maaasımız olması lazımdı .para isteyeceğiz tabi karnımız doymuyor aciz

iyilikiyidir01
Şef
09 Nisan 2024 16:56
beyni olan ne kastettiği mı anladı yazımı okuyan ne kastettiğimi anladı
Polis abi, 1 saat önce

Verilen ödül ile mi doydun devrem 5 bin lira seni güzelce doyurur beş yıl gider galiba.. başka ne tür paralar isteyeceksin mesele ikinci sırada ki ne promosyon mu 2 yıl da ona yas zaten burda okurlar okuyup değerlendirirler senin aç olduğunu hemen buradaki yazışmaları üst yazı yazar bakan oluruna çıkarırlar


pls.njdt
Aday Memur
09 Nisan 2024 16:58
Aslında ikiniz de aynı konuyu söylüyorsunuz ama okuduğunu yanlış anlamış
iyilikiyidir01, 31 dk. önce
beyni olan ne kastettiği mı anladı yazımı okuyan ne kastettiğimi anladı

hedef2024
Memur
09 Nisan 2024 17:14

Burayı takip edenlerde bunların paradan başka dertleri yok her şeyden çok memnunlar sanıyor sanırım o yüzden yıllardır çalışma saatleri başta olmak üzere bir çok özlük konusunda adım atmıyorlar.


antepli-pol
Genel Müdür
09 Nisan 2024 17:26

Buradaki bazı tuzu kurular senin bu yazdığından bir şey anlamamış olacaklarki sana laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Senin bu yazının altında imzamı atıyorum. Aslında sen az bir kısmına değinmişsin.

iyilikiyidir01, 2 saat önce
tuşuna bakma da diğer kurumlar akıllı para istiyor alıyorlarda bizimkiler etkinlik yapar çalışma saati düzenlensin diye bu mümkün mü deprem olur afet olur aşiretler girer birbirine seçim olur miting olur ne çalışma düzeninden bahsediyorsanız para isteyeceksin karnın doyacak önce teskilatın yarısının eşi çalışmıyor büyük şehirde olan maasın yarısı kiraya gidiyor çocukta varsa karnı doymuyor 2013 de 2700 maaş alıyorduk hemşire ankarada döner sermaye ile 1700 tl alıyordu .şimdi nasıl olduda hemşire beni geçiyor 1000 lira fark nasıl erime oldu sizin gibi çalışma saati düzelsin özlük hakları diye diye para istemediniz insan gibi yaşayacağız dediniz birşey alamadınız 2013 de kira 350 lira idi yani bu mantıkla bu aradaki 1000 lira farkı hesaplarsan bizim şu anda 70 bin tl maaasımız olması lazımdı .para isteyeceğiz tabi karnımız doymuyor aciz
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