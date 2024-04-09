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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Nisan 2024 15:03
Jandarma Personel sınıfı vs memurluk

Hali hazırda personel sınıflı asem öğrenciyim.Aile bakanlığı büro personelini kazandım.Gidip gitmeme konusunda kararsızım.Ne yapmalıyım tavsiyelerinize ihtiyacım var.


ByAstsubay
Memur
09 Nisan 2024 16:12
ikiside 8-5 mesai kavramı ile çalışan birimlerdir,
Toplam 1 mesaj

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