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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2024 16:08
Fazla Mesai

İyi günler.

Fazla mesai tabirini Uyap sisteminden kanıtlayabilecek bir sistem yok mudur? Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanların fazla çalışıp çalışmadığını tespit edemez mi? Ayrıca fazla çalışmanın sadece mesaiden sonra anlaşılması çok saçma, çünkü öyle personel vardır başkasının yaptığı işin üç katı iş yapıyordur. Bu adam bir günde bitireceği işi yarım günde bitiriyorsa bu kişinin fazla mesai yaptığı kabul edilmelidir. Bunun için bir insanın bir gündeki işlem sayısı hesaplanmalı, bu sayının altında veya üstünde olması durumuna göre fazla mesai kavramı kullanılmalıdır. Mesaiden sonrasının fazla mesai olarak anlaşılması kadar absürd bir yorum olamaz.

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