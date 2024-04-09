İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 17:53
31 NCİ DÖNEM POMEM

31 Nci Dönem Pomem Hazırlık Yapmaktayım 2 Sene Önce Motordan Düşerek Sag Dizimden Darbe Aldım Sorum Şu Üstadlarım Yardımcı Olursanız Sevinirim

Sag Diz Emar Sonucunda Tam Kat Rüptür Olarak Düşünüldü Yazmakta Yani Yırtk Olarak Düşünüldü Yazmakta Emar Sonucu Raporunda Tanı Olarak İse E Nabızda Burkulma Olarak Geçmekte Kazanıldıgı Takdirde Genel Muanede Ortapedi Doktoru Bir Sorun Cıkartırmı Parkur Yapabiliyorum Amacım Ve Hedefim Polislik Ve Ameliyat Engel Diye Olmadım Yönetmelikte İse Bir Şey Bulamamaktayım Yardımcı Olursanız Memnun Kalırım Benim İçin Önemli

Çok Yazılan Konular

İstanbul'un zorunlu tercih olmasıPolsan senelik temettüyü hesaplara eklemişSeçim ödüllendirmesi açıklandıİstanbul'un zorunlu tercih olmasıSeçim ücreti hakkında bilgisi olanÜlkücü Polislere ihraç dalgası mı geliyor?İdare mahkemesi iade kararıForum sadece para ile ilgili başlıkların açılmasıTaltif ne zaman ve ne kadar yatar27 Aralık'ta açığa alınan memurlar

Sözlük

altay ceviz 1 termofil 1 güne bir fıkra bırak 1 çiçeğin var mı derdin var 1 Bugün olanlar 3 termopila muharebesi 1 yozgat 1 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 ısaac newton 1 bel küreği 1

Son Haberler

Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı400'den fazla kişinin elektrik faturasını ödediSeyir halindeki otomobil otoyolda alev aldıRize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulunduDüzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme