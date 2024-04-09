POMEM SAGLIK YÖNETMELİGİ HAKKINDA

31 Nci Dönem Pomem Hazırlık Yapmaktayım 2 Sene Önce Motordan Düşerek Sag Dizimden Darbe Aldım Sorum Şu Üstadlarım Yardımcı Olursanız Sevinirim Sag Diz Emar Sonucunda Tam Kat Rüptür Olarak Düşünüldü Yazmakta Yani Yırtk Olarak Düşünüldü Yazmakta Emar Sonucu Raporunda Tanı Olarak İse E Nabızda Burkulma Olarak Geçmekte Kazanıldıgı Takdirde Genel Muanede Ortapedi Doktoru Bir Sorun Cıkartırmı Parkur Yapabiliyorum Amacım Ve Hedefim Polislik Ve Ameliyat Engel Diye Olmadım Yönetmelikte İse Bir Şey Bulamamaktayım Yardımcı Olursanız Memnun Kalırım Benim İçin Önemli

31 Nci Dönem Pomem Hazırlık Yapmaktayım 2 Sene Önce Motordan Düşerek Sag Dizimden Darbe Aldım Sorum Şu Üstadlarım Yardımcı Olursanız Sevinirim Sag Diz Emar Sonucunda Tam Kat Rüptür Olarak Düşünüldü Yazmakta Yani Yırtk Olarak Düşünüldü Yazmakta Emar Sonucu Raporunda Tanı Olarak İse E Nabızda Burkulma Olarak Geçmekte Kazanıldıgı Takdirde Genel Muanede Ortapedi Doktoru Bir Sorun Cıkartırmı Parkur Yapabiliyorum Amacım Ve Hedefim Polislik Ve Ameliyat Engel Diye Olmadım Yönetmelikte İse Bir Şey Bulamamaktayım Yardımcı Olursanız Memnun Kalırım Benim İçin Önemli