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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 18:50
Para Para Para

Uzatmadan direk konuya gireceğim burada forumda parayla ilgili konu açanlara herkes bir laf yetiştirme peşinde yok özlük hakkımız önemli yok bilmem ne önemli geçin bu işleri biz niye çalışıyoruz arkadaş belimizde silah gece yok gündüz yok para için çalışıyoruz çocuğumuza istediğini alabilmek için çalışıyoruz 2. Sarkta olsun gerekirse 12 12 çalışayım ama 60 70 bin maaş alayım razıyım. Daha az çalışayım maaş önemli değil diyenler başka mesleklere bakabilir.

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