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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 18:50
Paranın önemli olmadığını ifade eden arkadaşlar

Uzatmadan direk konuya gireceğim burada forumda parayla ilgili konu açanlara herkes bir laf yetiştirme peşinde yok özlük hakkımız önemli yok bilmem ne önemli geçin bu işleri biz niye çalışıyoruz arkadaş belimizde silah gece yok gündüz yok para için çalışıyoruz çocuğumuza istediğini alabilmek için çalışıyoruz 2. Sarkta olsun gerekirse 12 12 çalışayım ama 60 70 bin maaş alayım razıyım. Daha az çalışayım maaş önemli değil diyenler başka mesleklere bakabilir.


Devürürüm
Aday Memur
09 Nisan 2024 20:08

İşin trajikomik tarafı aynı şahıs farklı farklı hesaplar açıp kendi yazdıklarına destek yorumu yazıyor. Bunuda çooook acemice yapıyor.


85200258
Genel Müdür
09 Nisan 2024 20:09
Polis baciyi mi diyorsunuz?
Devürürüm, 4 saat önce

İşin trajikomik tarafı aynı şahıs farklı farklı hesaplar açıp kendi yazdıklarına destek yorumu yazıyor. Bunuda çooook acemice yapıyor.


Polis abi
Şef
09 Nisan 2024 20:10

Sen böbreğini ciğerini sat müthiş para verirler sana .

en son da bir bedava mezar buldu isen tamam...

Yaşamayı bilmeyen adama ne anlatsan boş


Devürürüm
Aday Memur
09 Nisan 2024 20:13

: )


Devürürüm
Aday Memur
09 Nisan 2024 20:14

: )))

85200258, 4 saat önce
Polis baciyi mi diyorsunuz?

85200258
Genel Müdür
09 Nisan 2024 20:15
Para olmadan yaşanıyor mu acaba? Kimse kusura bakmasın paran yoksa adam yerine bile koymazlar.
Polis abi, 4 saat önce

Sen böbreğini ciğerini sat müthiş para verirler sana .

en son da bir bedava mezar buldu isen tamam...

Yaşamayı bilmeyen adama ne anlatsan boş


kral122
Daire Başkanı
09 Nisan 2024 22:11

Ben 48 bin alıyorum 35 bin alayım ama 8-5 izinlerim olsun yeter hastalıktan sonra gelen paranın Kıraçin dediği gibi Anasının avradini


Anderson1
Aday Memur
09 Nisan 2024 23:04

Özlük haklarıymış yıllardır düzelmiyor 20 küsürümcü yılım her sene bekledik. Madem düzelmiyor para olarak beni tatmin et paramızı hakkımızı talep ediyoruz. Troller iş başında burda onlara cvp yazmayın


iyilikiyidir01
Şef
09 Nisan 2024 23:30
gih e geç ne duruyorsun git psikoloğa silahlı çalışmak istemiyorum de psikiyatriye sevk etsin git 8 5 çalış psikiyatride silah istemiyorum de onlar seni atar gih e seni tutan yok:))
kral122, 2 saat önce

Ben 48 bin alıyorum 35 bin alayım ama 8-5 izinlerim olsun yeter hastalıktan sonra gelen paranın Kıraçin dediği gibi Anasının avradini


mlezosto
Aday Memur
09 Nisan 2024 23:31
e kardeş sen öyle dersen başkasıda der ki kardeş 8 24 çalışıp az para almak istiyorsan başka mesleğe git

hurgenerall
Memur
09 Nisan 2024 23:51
dediğin gibi oluyor mu gerçekten . öyleyse çok iyi.... denemek te fayda var ozaman..benim şimdi kırmızı karta 3 yıl kalmış. 3 yıl sonra 24 bin TL emekli maaşına talim etmektense, dediğin gibi yapar geçerim gih e...ondan sonra 65 yaşına kadar oh kestane kebap. 8-5 git gel memuru ...maaş 6- 7 bin düşecek ama olsun önemli değil onu diğer yatırım enstrümanlarıyla telafi ederim .
iyilikiyidir01, 30 dk. önce
gih e geç ne duruyorsun git psikoloğa silahlı çalışmak istemiyorum de psikiyatriye sevk etsin git 8 5 çalış psikiyatride silah istemiyorum de onlar seni atar gih e seni tutan yok:))
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