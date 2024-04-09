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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Nisan 2024 19:02
Öğretmene refakatçi izni

Anneme maalesef kanser tanısı kondu. 3 kür kemoterapi sonrası ameliyat olacak bu süreçte anneme refakatçi olabilir miyim? Bu izni kemoterapi mi yoksa jinekoloji onkoloji doktoru mu verir?

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