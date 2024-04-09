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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Nisan 2024 19:27
mutlu bayramlar ogretmenler

Bayramımız Şans Sevgi Sağlık Başarı Anlayış Barış Tüm güzellikleri sunsun bizlere.. Öğretmenler olarak mesleki sorunların yerine Mesleğimize adapte olmak .. gelişmek.. Öğretmenlerin tek yürek olarak ayrismadan mesleğini temsil etme gücüne ermesini diliyorum.. Bizler bu ülkenin en önemli görevini üstlenmiş kişileriz.. Geleceğin büyüklerine Bilim İlim Hayatı kavramayı sunuyoruz.. Ne mutlu bize zor ve önemli bir mesleğin insanlarıyiz... iyi ki öğretmen oldum.. tüm Öğretmen alemine Saygilar Mutlu Bayramlar.. içimden geldi

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