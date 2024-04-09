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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2024 20:10
kınama cezası
Kolay gelsin. İdari soruşturma sonucu verilen kınama cezası iptali için dilekçe örneği hakkında bilgisi olan varmıdır. Malum avukat ücretleri pahalı. Bireysel olarak başvurma yapmak istiyorum

hakkaripolisi34
Daire Başkanı
09 Nisan 2024 21:57

Bulunduğun ilin nöbetçi idare mahkemesine hitabep başlık atı ve davacı davalı konu tebliğ tarihi şeklinde şablon yap örneğin

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne

Davacı: İsim Soy isim

Adres

Davalı: İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu

Adres

Konu:İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun x tarihli X sayılı kınama cezasının iptaline ilişkin savunmalarım

Tebliğ Tarihi: Cezanın tebliğ tarihini yaz

AÇIKLAMALAR

1-

2-

3-

4-

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan ve reesen nazara alınacak sair nedenlerle İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun x tarihli x karar numaralı kınama cezasının iptalini talep ediyorum

Davacı-İmza

Şablonu bu şekilde yap açıklamalar kısmınada hukuki nedenlerini teker teker yaz

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