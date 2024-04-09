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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Nisan 2024 20:33
sözleşmeli personel istifa
adalet bakanlığında sözleşmeli mübaşirim sağlık bakanlığına atandım önümüzdeki pazartesi istifamı vereceğim. sözleşmeli personelin istifası ortalama kaç günde onaylanır bilgisi olan var mı

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