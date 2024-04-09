İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2024 22:34
ücretsiz izin
Doğumdan sonra 4b li sözleşmeli personel olarak atanan birisi doğum nedeniyle 24 aya kadar tanınan ücretsiz izin hakkını kullanabilir mi?

Çok Yazılan Konular

sözleşmeli ikm bölüm şartı olan büro personeliğine atanabilir miMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMICTE Sözleşmeli İKM BecayişBakanlığa atandım evraklarımda imza eksik olsa yada tarih atama iptal olur mu4/B sözleşmeli personel istifageçiş

Sözlük

güne bir fıkra bırak 1 altay ceviz 1 Bayram hazırlığı 4 ideolojiden arınmış hukukçu 2 Bugün olanlar 3 mantı 1 güne bir söz bırak 1 ameliyat 1 sabit telefon 1 termopila muharebesi 1

Son Haberler

Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs hayatını kaybettiDüzce'de dere yatağına yuvarlanan ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıUşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldıBakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme