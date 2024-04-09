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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Nisan 2024 22:34
disiplin affi icin tbmm'ye dilekce verdim

DİSİPLİN AffI İÇİN TBMM'YE DİLEKÇE VERDİM DESTEK VERİRMİSİNİZ.

29/03/2024 D28-G7978 D28-7620 Konu : Memur Disiplin Cezaları Affedilmesi.

Dilekçe İncelenmekte

incelemek isteyenler için link

belge şifresi : admin

görmek link : https://hizliresim.com/8cx057k


olmaz998
09 Nisan 2024 22:38

destek vermek için : D28-G7978 D28-7620


Palasay
Aday Memur
09 Nisan 2024 23:23

Tam destek ama çalışma bakanı çıkarmadı. 18 yıl geçti sendikalar hükumet önemsemedi bu konuyu


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Nisan 2024 23:34

:)) suçu isle sonra af :)

Toplam 3 mesaj

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